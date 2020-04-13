Названы дешевые заменители имбиря: врач рассказал о продуктах, которые по эффективности не уступают этому овощу

Об целебных антисептических свойствах имбиря известно. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией этот овощ стал настоящей панацеей и фактически пропал с прилавков магазинов, а в интернете за него берут огромные деньги.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что есть и другие продукты, которые обладают такими же свойствами, что и корень имбиря, при этом стоят они значительно дешевле.

По словам доктора, кроме имбиря полезными свойствами также очень богаты и другие овощи, такие как лук, чеснок, редис, редька, капуста. Все они улучшают работу кровеносной системы, тем самым повышая иммунитет и защитную реакцию организма.

А противовоспалительным действием кроме имбиря обладает куркума. В этом плане она будет даже эффективнее. Кроме того, подобный эффект оказывают известные ягоды – клюква, черника, малина, смородина.

Очень важны также антиоксиданты, помогающие здоровому обмену веществ, которых в имбире почти нет. Зато они есть в куркуме, но еще больше антиоксидантов в томатах и болгарском перце.

Ранее сообщалось о том, что многие украинцы имеют иммунитет от коронавируса.