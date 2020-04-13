Татьяна Чорновол не получит реального срока по делу в умышленном убийстве — СМИ

Как сообщает источник, Чорновол, которой несколько дней назад объявили подозрение за преступление, совершенное во время Революции Достоинства, сможет избежать наказания.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

По данным их источника на Банковой, объявление подозрения Чорновол — не более чем показуха со стороны ОГП:

«Татьяне Чорновол не стоит сильно переживать из-за своего подозрения. В тюрьму её не посадят, даже если дело дойдет до суда. Генпрокурор Венедиктова просто хочет показать, что принципиально подходит к делам Майдана и не встает на чью-то сторону. Но вся подобная активность на этом деле и закончится».

Напомним, ранее мы писали, что Аваков вступился за Чорновол.