О том, что сегодня, 8-го февраля, в одном из жилых районов Никополя, неизвестными особами из неустановленного типа огнестрельного оружия была расстреляна машина, в которой находился заместитель мэра данного города — вследствие обстрела мужчина скончался на месте, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Как стало известно, за рулем легкового автомобиля находился заместитель городского главы Виталий Журавлев — обстрелом было спровоцировано масштабное выгорание машины, а водитель получил множественные проникающие огнестрельные ранения, от которых умер на месте инцидента.

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Фото — t.me/pgo_gov_ua

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре показывали масштабы разрушений после обстрела Сумщины 7-го февраля.