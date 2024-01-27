О том, что в соответствии с данными следователей, утром этой субботы, 27-го января, подразделение российско-оккупационных войск вторжения, открыто обстреляло автотранспортное средство с гражданскими особами, ехавшее по трассе между двумя населенными пунктами Хотинской общины в Сумском районе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Как стало известно, вследствие вышеописанного преступления, нагло осуществленного российскими диверсантами, погибли мужчина 54-х лет (брат), который управлял автомобилем, а также его 68-летняя сестра.

Сумская областная прокуратура инициировала начало досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с предумышленным убийством (согласно часть 2-й статьи 438-й «Уголовного Кодекса Украины»).

Ранее мы писали о том, что в Силах Обороны рассказывали, как противодействуют российским ДРГ на северной границе Украины.