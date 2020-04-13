Указание пришло Пушилину из Москвы – блогер сообщил, что жители ОРДЛО возмущены планами «руководства ДНР»

Общество
Ольга Гергелюк0
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В так называемой, «ДНР» решили не отказываться от проведения парада Победы в оккупированном Донецке. Местные жители  с возмущением обсуждают решение «властей» непризнанной республики. По информации блогера «Вольнодумец», указание провести парад пришло главарю непризнанной республики из Москвы.

"ДНР"
«ДНР». Фото — Lb.ua

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Телеграмм-канал блогера «Вольнодумец», передает НБН.

Блогер, пишущий под ником «Вольнодумец» сообщил, что главарю так называемой «ДНР» Денису Пушилину, якобы пришло указание провести парад Победы 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Данную информацию уже активно обсуждают жители «республики». Блогер пишет, их можно понять, ведь  жителей ОРДЛО в разгар пандемии  могут принудительно вывести на площадь смотреть парад.

«Такое указание якобы пришло Пушилину из Москвы и разлетелось по городу. Вот теперь дончане и гадают: выгонят ли их на парад, как раз в разгар эпидемии коронавируса или эпидемия сможет раньше победить «победобесов?», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что блогер объяснил, почему «власти ДНР» скрывают масштабы пандемии коронавируса. 

 


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