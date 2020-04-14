Получите мир, когда нам надоест – придворный пропагандист Кремля Соловьев дерзко пригрозил Украине

Такое заявление главный телевизионный шут Кремля в эфире своей пропагандистской программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.

Так, он пояснил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору.

Потом Соловьев в своей манере лгал о том, что на украинской территории нет российских оккупантов, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это «надоест» России, и она начнет полномасштабную войну против Украины.

Эти угрозы он посыпал после заявления гостя из Украины политолога Василия Вакарова о том, что судьба решения конфликта на Донбассе находится исключительно в руках российского президента, и что Путин мог бы запросто поехать в Минск и вместе с президентом Зеленским решить вопрос войны в один миг.

Соловьев ответил на это предложение Вакарова колкостью с прямой угрозой агрессии против Украины.

«Давайте я вам объясню проще. Просто, когда нам надоест, вы получите мир. Очень просто! И этот мир, вот как в Грузии — мир наступил», — с ухмылкой сказал горе-пропагандист.

Ранее сообщалось о том, что голый Путин, оседлав коня, идет в поход на печенегов.