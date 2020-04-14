В «ДНР» «взялись» за мужчин, которые потеряли работу: представители НВФ призывают местных жителей вступать в их ряды
Представители НВФ решили воспользоваться безработицей в «ДНР» в своих целях. По информации Министерства обороны Украины, оккупанты решили призывать в свои ряды мужчин, которые потеряли работу в связи с карантином.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.
Представители НВФ начали активную агитацию среди мужчин призывного возраста, которые потеряли работу в «республике» или вернулись из РФ и остались без работы. Оккупанты предлагают местным жителям пополнить их ряды, разумеется, не бесплатно.
Данной информацией уже владеют в Министерстве обороны Украины.
«Командование НВФ пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию Донбасса мужчин призывного возраста, которые остались без работы в РФ», — сообщает Минобороны.
Ранее мы сообщали, в «ДНР» прибыл российский сенатор Сергей Мамедов.