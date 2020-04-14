В «ДНР» «взялись» за мужчин, которые потеряли работу: представители НВФ призывают местных жителей вступать в их ряды

Общество
Ольга Гергелюк0
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Представители НВФ решили воспользоваться безработицей в «ДНР» в своих целях. По информации Министерства обороны Украины, оккупанты решили призывать в свои ряды мужчин, которые потеряли работу в связи с карантином.

НВФ
НВФ. Фото — donpress.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Представители НВФ  начали активную агитацию среди мужчин призывного возраста, которые потеряли работу в «республике» или вернулись из РФ и остались без работы. Оккупанты предлагают местным жителям пополнить их ряды, разумеется, не бесплатно.

Данной информацией уже владеют в Министерстве обороны Украины.

«Командование НВФ пытается воспользоваться возвращением на временно оккупированную территорию Донбасса мужчин призывного возраста, которые остались без работы в РФ», — сообщает Минобороны.

Ранее мы сообщали, в «ДНР» прибыл российский сенатор Сергей Мамедов. 


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