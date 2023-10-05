О том, что Кабмин назначил еще 3 замглавы министра обороны, а также какие поручения будут исполнять данные чиновники, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука и материал «Радио Свобода».

Новоназначенный Иван Гаврилюк, являющийся заместителем по вопросам военно-технической политики, станет отвечать за развитие систем вооружений и военной техники Сил Обороны, а также должен будет перепрофилировать отечественный военно-промышленный комплекс на стандарты НАТО, включая тесное взаимодействие со странами-партнерами.

Дмитрия Клименкова определили как заместителя по вопросам закупок, и возложили на него процессы стандартизации, систематизации, действенного контроля и цифровизации закупок, и формирование поэтапного алгоритма закупок/контроля, не исключая полноценный старт «Агентства нелетальных закупок».

Станислава Гайдера сделали заместителем по вопросам институционального развития, и его направления работы затронут сферы развития устойчивой и целостной институции Минобороны, опирающиеся на данные, обеспечивающие прозрачность и подотчетность.

Ранее мы писали о том, что Рустем Умеров обсудил с Ллойдом Остином.