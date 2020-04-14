Война на Донбассе: оккупанты семь раз открывали огонь по украинским военным

Как отметили в штабе ООС, пророссийские боевики продолжают игнорировать режим тишины.

Об этом сообщает «НБН«.

Так, в течение 13 апреля, со стороны НВФ было совершено семь обстрелов по позициям ВСУ. Враг в который раз решил использовать оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, по ВСУ стреляли из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

Обстрелы противника зафиксированы возле Широкиного, Песков, Павлополя, Красногоровки, Тарамчука, Опытного и Крымского.

К счастью, после вражеских обстрелов украинская армия не понесла потерь: все живы и здоровы.

В ООС подчеркнули, что все вражеские обстрелы не остались без ответа от ВСУ. Впоследствии ответного огня были ранены двое террористов.

Случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 12 апреля.