Это угроза безопасности: российские ветераны призывают Путина опомниться

Несмотря на аномальный рост числа больных коронавирусов, российские власти рассматривают возможность проведения парада Победы 9 мая «без трибун».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Эти настроения команды президента России Владимира Путина удивляют не только международное сообщество, но и простых российских граждан и даже ветеранов войны.

Ветеранские организации, в связи с этим, направили главе Кремля обращение с призывом перенести парад Победы в Москве на более позднюю дату.

В своем обращении они отмечают, что проведение парада в такой страшный период представляет угрозу для многих граждан.

«От имени всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех участников», — говорится в официальном обращении ветеранов.

Под данным документом поставили свои подписи президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, а также руководитель общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

Владимир Путин на данный призыв пока никак не отреагировал.

Ранее сообщалось о том, что НАТО поймало команду Путина на лжи и потребовало прекратить дезинформацию.