Новые правила въезда в Киев: столица ужесточает контроль

Стремительное распространение смертельного коронавируса вынуждает к введению новых боле жестких ограничительных мер. Киев не является исключением, тем более, что в столице максимальное число зараженных.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

КГГА приняла решение ужесточить правила въезда в столицу с 16 апреля 2020 года.

Всем водителям и пассажирам транспорта на пунктах въезда в Киев будут обязательно измерять температуру тела. При обнаружении у граждан температуры, превышающей 37,5 градусов, их протестируют на коронавирус и отправят на самоизоляцию.

«Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками», — говорится в сообщении КГГА.

Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, при наличии двух и более пассажиров.

«В случае фиксации температуры тела выше 38 градусов и при наличии у человека симптомов ОРВИ, будет вызываться бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного», — отметили в КГГА.

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