Стационар для больных коронавирусом в отделении «ПриватБанка»: жители Горловки рассказали о новом решении боевиков «ДНР»

Жители оккупированной Горловки в социальных сетях сообщают, что «власти» города решили организовать в местном отделении «ПриватБанка» стационар для больных коронавирусом.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Жители Горловки в социальных сетях пишут, что отныне местное отделение «ПриватБанка», которое на данный момент не выполнят свои функции, будет принимать больных коронавирусом. По информации местных жителей, такое решение приняли боевики «ДНР». Кроме того, в отделении уже есть первая пациентка. Жители Горловки сообщают, что коронавирусом заболела медсестра инфекционного отделения местной больницы.

«В Горловке организовывают стационар для коронавирусников в здании ПриватБанка. Вроде есть уже и одна медсестра из инфекционного, заразившаяся у них», — пишет житель Горловки.

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