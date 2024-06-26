О том, что на «командированного» из Ростова (РФ) Атакищева возложили ответственность за подписание фиктивных договоренностей, касающихся передачи невостребованного/ненужного имущества ЗАЭС на нужды «второй армии мира», включая правильное размещение оккупантов на территории станции, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, Атакищев на регулярной основе перемещается исключительно под охраной подразделений «освободителей», и практически не появляется во временно оккупированном Энергодаре, перманентно находясь в Москве.

Таким образом, вся деятельность этого ставленника Кремля абсолютно подчинена так называемому национальному центру управления «обороны» государства-террориста, что в очередной раз свидетельствует об одном — армия Путина планомерно и намеренно превращает ЗАЭС в военный объект.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «кадыровцы» используют помещения ЗАЭС как стрельбища.