Судьи недовольным снижением своих зарплат на период карантина

В Совете судьей считают, что такое решение не соответствует Конституции и будут его обжаловать.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Лига.Новости«.

Так, Совет судей уже обратился в Верховный суд Украины, дабы там рассмотрели, насколько законным является решение о снижении зарплат судьям на период карантина в Украине:

«Закон, который был принят 13 апреля во время внеочередного заседания ВР, приняли без учета замечаний от судейского сообщества. Мы считаем, что оно нарушает гарантии судейской независимости», — заявил глава Совета судей Богдан Монич.

Он подчеркнул, что Совет судей не получил от Кабмина объяснений, которые бы действительно доказывали целесообразность уменьшения зарплат.

Напомним, ранее мы писали, что 13 апреля депутаы приняли изменения в Госбюжет, которые предусматривают снижение зарплат судей на время карантина.