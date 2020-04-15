В ОПУ опубликовали график телевизионных трансляций Пасхальных богослужений

Общество
Христина Качоровська0
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В Офисе президента настоятельно просят украинцев оставаться дома на праздник Пасхи.

Церковь
Церковь. Фото — glavcom.ua

Чтобы не допустить более масштабное распространение коронавируса в Украине, власть договорилась с представителя религиозные конфессий, дабы в этом году Пасхальное богослужение люди смотрели дома, а не приходили в церковь.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на пресс-службу ОПУ.

Посмотреть праздничную службу можно будет с помощью онлайн-трансляции ли же по телевизору. Несколько украинских телеканалов будут транслировать богослужения от различных конфессий:

  • Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) — 19 апреля, с 07:30 по 11:00, трансляция на ICTV и UA:Перший;
  • Православная церковь Украины (ПЦУ) — начало в 23:00 18 апреля, окончание в 03:00 19 апреля, трансляция на «1+1» и UA:Перший;
  • Украинская православная церковь (УПЦ МП) — начало в 23:00 18 апреля, окончание в 03:00 19 апреля, трансляция на «ИНТЕР» и UA:Перший.

Напомним, ранее мы сообщали, что 85% украинцев не пойдут в церковь на Пасху.


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