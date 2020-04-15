Верующих могут не пропускать в храмы на Пасху — СМИ

Общество
Христина Качоровська0
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Дабы избежать распространения коронавируса в Украине, власть готова пойти на радикальные меры. Если сейчас чиновники просто просят прихожан оставаться дома на Пасху, то вскоре могут сменить просьбу на запрет.

Церковь
Церковь Фото — mind.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник на Банковой сообщает сто сегодня ОП даст «отмашку» местным властям, чтобы те запретили верующим приходить в церковь на Пасху. Охранять храмы будет полиция. Именно на местную власть возложат всю ответственность, если карантин будет нарушен».

Напомним, ранее мы сообщали, что 85% украинцев не собираются в храмы на Пасху.


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