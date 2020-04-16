76% украинцев на Пасху останутся дома — МОЗ
Минздрав Украины провел свой опрос и выяснил, как украинцы собираются провести Пасхальные праздники.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Коронавирус_инфо«.
Здесь, собственно, и проводился опрос украинцев на тему Пасхи в условиях пандемии. И согласно опросу, в котором приняли участие 250 тысяч украинцев, планы у них такие:
- Останутся дома — 76%
- Будут смотреть Пасхальное богослужение онлайн — 13%
- Пойдут к родным — 5%
- Ещё не решили — 5%
- Пойдут на пикник — 3%
- Трудно ответить — 3%
- Пойдут в церковь — 2%
Напомним, что согласно соцопросу соцгруппы «Рейтинг», 85% украинцев не собираются в церковь на Пасху.
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