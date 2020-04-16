76% украинцев на Пасху останутся дома — МОЗ

Минздрав Украины провел свой опрос и выяснил, как украинцы собираются провести Пасхальные праздники.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Коронавирус_инфо«.

Здесь, собственно, и проводился опрос украинцев на тему Пасхи в условиях пандемии. И согласно опросу, в котором приняли участие 250 тысяч украинцев, планы у них такие:

Останутся дома — 76%

Будут смотреть Пасхальное богослужение онлайн — 13%

Пойдут к родным — 5%

Ещё не решили — 5%

Пойдут на пикник — 3%

Трудно ответить — 3%

Пойдут в церковь — 2%

Напомним, что согласно соцопросу соцгруппы «Рейтинг», 85% украинцев не собираются в церковь на Пасху.