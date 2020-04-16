Киев накрыла пылевая буря

В украинской столице и её пригороде зафиксировали пылевую бурю: что стало причиной сего нетипичного для Киева природного явления уже объяснили в КГГА.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Так, в администрации сообщили, к буре привели изменения в климате:

«Зима без снега, несколько месяцев практически без осадков… В результате — воздушная эрозия, снижение уровня грунтовых вод. А это основные причины образования пыли, которую принес в нашу столицу ветер».

Власти Киева также попросили местных жителей, которые во время бури оказались на улице, не стоять возле рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице ужесточили контроль на время карантина.