Киев накрыла пылевая буря

Общество
Христина Качоровська0
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В украинской столице и её пригороде зафиксировали пылевую бурю: что стало причиной сего нетипичного для Киева природного явления уже объяснили в КГГА.

Пылевая буря в Киеве
Пылевая буря в Киеве. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Так, в администрации сообщили, к буре привели изменения в климате:

«Зима без снега, несколько месяцев практически без осадков… В результате — воздушная эрозия, снижение уровня грунтовых вод. А это основные причины образования пыли, которую принес в нашу столицу ветер».

Власти Киева также попросили местных жителей, которые во время бури оказались на улице, не стоять возле рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что в столице ужесточили контроль на время карантина.


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