Киев накрыла пылевая буря
В украинской столице и её пригороде зафиксировали пылевую бурю: что стало причиной сего нетипичного для Киева природного явления уже объяснили в КГГА.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу КГГА.
Так, в администрации сообщили, к буре привели изменения в климате:
«Зима без снега, несколько месяцев практически без осадков… В результате — воздушная эрозия, снижение уровня грунтовых вод. А это основные причины образования пыли, которую принес в нашу столицу ветер».
Власти Киева также попросили местных жителей, которые во время бури оказались на улице, не стоять возле рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.
Напомним, ранее мы сообщали, что в столице ужесточили контроль на время карантина.