Мы должны быть готовы – Пушилин дал срочное поручение «главам» городов «ДНР» из-за коронавируса

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин провел видеоконференцию с «главами» городов «республики». Пушилин заявил, что «власти» городов и районов «республики» должны быть готовы к возможной изоляции населенных пунктов из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

Главарь непризнанной «ДНР» Денис Пушилин провел видеосовещание с «главами» городов и районов непризнанной республики. Он поручил местным «чиновникам» разработать программу изоляции городов на случай ухудшения эпидемиологической ситуации в «республике». Кроме того, руководитель непризнанной республики установил дедлайн чиновникам. По его словам, предоставить свои предложения по данному вопросу нужно до 24 апреля.

Кроме того, по словам Пушилина, он надеется, что ситуация с коронавирусом в «республике» не будет ухудшаться и данные наработки останутся только на бумаге.

«Очень надеюсь, что нам не придется воспользоваться данными наработками, но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — заявил главарь «ДНР».

Стоить отметить, что ранее Пушилин издал «указ», согласно, которому работодатели должны по возможности перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что США обратились к РФ после обмена пленными между Киевом и ОРДЛО.