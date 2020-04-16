С целью недопущения утечки информации: главарь «ЛНР» Пасечник подписал новое распоряжение для «чиновников республики»

Общество
Ольга Гергелюк0
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Главарь так называемой «ЛНР» Леонид Пасечник подписал новое «распоряжение», которое касается «чиновников» непризнанной республики. Согласно распоряжению, местные «чиновники» должны перерегистрировать свои личные аккаунты в социальных сетях, а также электронные почты на номера мобильных операторов «республики».

Леонид Пасечник
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник. Фото — tass.ru

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на информационный ресурс «Луганский инсайд», передает НБН.

Главарь непризнанной «ЛНР» Леонид Пасечник, подписал новое «распоряжение». Документ касается «чиновников», которые работают на «государственной службе ЛНР». По информации ресурса «Луганский инсайд» с целью недопущения утечки информации, «чиновники ЛНР» должны привязать свои аккаунты в социальных сетях, электронные платежные системы и электронные почты на номера местных мобильных операторов.

Контроль над исполнением данного «распоряжения», Пасечник возложил на «Министерство внутренних дел» «республики».

Ранее мы сообщали, что Пушилин дал срочное поручение «главам» городов «ДНР» из-за коронавируса. 


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