Владимиру Зеленскому все сложнее управлять «слугами»: Бутусов рассказал, как турборежим переходит в турботормоз

Президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится все с большими потугами собирать голоса в Верховной раде для важных голосований.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, так называемый турборежим, все чаще превращается в турботормоз. «Слуги народа» уже не слушаются президента.

Ярким примером тому послужило принятие антиколомойского закона, который был проголосован в муках в первом чтении ценой договоренностей с различными депутатскими группами. Ко второму чтению Зеленскому будет еще сложнее собирать голоса.

Тем временем, Коломойский не собирается уступать. Вчера суд принял решение о возврате вкладов Григория Суркиса в «Приватбанке» на 250 миллионов долларов. А это означает, что деньги национализированных банков придется возвращать.

Антиколомойский закон не в силах отменить право собственности, которое закреплено Коституцией. Если получил свое Суркис — значит получат и другие.

Теряя управление «слугами», Владимиру Зеленскому все чаще придется «расторговывать» необходимые голосования.

Сколько еще таких попыток будет впереди?..

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