Если я заболею, у меня не будет шансов – Комаровский выступил с эмоциональным обращением из-за Пасхи

Известный украинский врач Евгений Комаровский обратился к гражданам Украины с важным предупреждением насчет предстоящего праздника Пасхи. Он уверен, что риск слишком велик.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Врач подчеркивает, что поход в церковь во время карантина может закончиться трагически. Он отмечает, что как врач осознает хрупкость своего личного здоровья и поэтому предупреждает других, что люди находящиеся в зоне риска могут не пережить заражения коронавирусом.

«У меня лично легкие пострадали из-за работы в реанимационном отделении. Артериальное давление тоже не в норме, я в зоне риска. Мне, как и многим другим людям, очень хочется встретить праздник с близкими. Хочется обнять и поцеловать своих внуков и детей. Однако я четко понимаю, что если заболею, то никаких шансов воскреснуть у меня нет. Мои родные просто останутся без меня», — сказал Комаровский.

Он призывает задуматься над этим всех украинцев и отнестись к празднику в условиях карантина со всей серьезностью.

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