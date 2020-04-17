Курс валют на 17 апреля 2020 года не изменился

Важное Общество
Ник Петров0
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Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 17 апреля 2020 года. Доллар и евро остались на своих позициях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Курс валют на 17 апреля 2020.
Ситуация на валютном рынке по сравнению с предыдущим днем не изменилась. Фото: 24tv.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 17 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,20 гривен, что всего на 2 копейки мньше курса предыдущего банковского дня. Курс евро не изменился и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 17 апреля:

1 доллар США стоит 27,2022 гривен;

1 евро – 29,6341 гривен;

1 российский рубль – 0,3676 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 16 апреля 2020 года.


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