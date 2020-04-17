Курс валют на 17 апреля 2020 года не изменился

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 17 апреля 2020 года. Доллар и евро остались на своих позициях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком установлены официальные курсы валют на 17 апреля 2020 года. Один американский доллар стоит 27,20 гривен, что всего на 2 копейки мньше курса предыдущего банковского дня. Курс евро не изменился и стоит сегодня 29,63 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 17 апреля:

1 доллар США стоит 27,2022 гривен;

1 евро – 29,6341 гривен;

1 российский рубль – 0,3676 гривен.

Курс наличного доллара в банках Украины: покупка 27,0 — 27,2 гривны за 1 доллар, продажа 27,4 – 27,5 гривен.

Ранее сообщалось о курсе валют на 16 апреля 2020 года.