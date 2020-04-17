Новая угроза для Кремля: падение уже не остановить

Многострадальное соглашение ОПЕК+, которое удалось подписать после долгих споров и дискуссий, должно было стать спасательным кругом для многих стран и в первую очередь для России.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

Это был последний шанс для главы Кремля Владимира Путина справиться с последствиями нефтяного кризиса. Многие аналитики, обсуждая ситуацию, говорили о ее улучшении. Цены на нефть, после подписания соглашения, начали расти, и казалось, нефтяной кризис миновал.

Однако, по прогнозам экспертов ОПЕК, в 2020 году ожидается самое масштабное в истории падение спроса на нефть — на 6,8 млн баррелей в сутки.

Только в апреле спрос на нефть уменьшился примерно на 20 млн. баррелей в сутки. Эти данные опубликованы в отчете ОПЕК 16 апреля.

«В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале этого года составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения — примерно, до 20 млн баррелей в сутки», — отмечается в отчете ОПЕК.

Россия оказалась перед новой угрозой нефтяного кризиса. При этом, по прогнозам экспертов ОПЕК, риск дальнейшего снижения спроса остается значительным, особенно для оценки спроса на нефть во втором квартале.

Ранее сообщалось о том, что НАТО поймало Россию на лжи и предупредило о последствиях.