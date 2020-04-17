Украинцев ждет приятный сюрприз к пасхе: ЕС расширил финансирование гуманитарных проектов в Украине

Европейский союз продолжает поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии, а сегодня еще и в условиях разгоревшейся угрозы эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на news.online.ua.

По официальной информации пресс-службы Еврокомиссии, ЕС принял решение о выделении 13 млн. евро для жителей, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе.

По заявлению представителей ЕС, эти средства должны быть направлены на более эффективную борьбу с пандемией коронавируса.

«В то время как конфликт на востоке Украины продолжается уже семь лет, Европейская комиссия объявляет сегодня о выделении 13 млн евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий», — говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Евросоюз в очередной раз подчеркнул, что полностью солидарен с Украиной в ее борьбе с агрессором, и в дальнейшем будет поддерживать ее усилия для скорейшего достижения мира на Донбассе.

Также стало известно о том, что ЕС принял решение о выделении более 15 млрд евро для оказания помощи странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса, 190 млн из которых предназначены для Украины.

Ранее сообщалось о том, что украинская власть не будет ждать окончания карантина.