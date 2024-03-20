Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в среду, 20 марта, в очередной раз предложил странам-членам ЕС направить прибыль от замороженных активов РФ на военную помощь Украине. Политик отметил, что 90% доходов распределят через Европейский фонд мира, а 10% — через бюджет организации, информирует «НБН».

Призыв вице-президента Еврокомиссии вызвал возмущение в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что такие действия ЕС якобы приведут к «неизбежному ущербу» для имиджа и экономики объединения государств.

Пресс-секретарь российского диктатора пригрозил европейским политикам и странам-членам Евросоюза «судебным преследованием на многие десятилетия», если они купят для армии Украины оружие за прибыль от замороженных российских активов.

Ранее представитель Кремля обвинил Францию в том, что она якобы хочет большей вовлеченности в войну.