О том, что европейские компании-производители, благодаря финансированию в объеме 500 млн евро на изготовление 155-миллиметровых снарядов, лишь к концу 2025-го года смогут добиться темпов производства боеприпасов в 2 млн боеприпасов/ежегодно, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Еврокомиссии.

В частности, вышеописанная задержка вызвана тем, что поначалу ВПК ЕС необходимо расширить мощности по производству артснарядов, которых на данный момент, увы, недостаточно. Кроме того, из 500 млн евро, 248 млн евро направят на производство 10 000 тонн дефицитного пороха, а 124 млн евро — на изготовление 4 800 тонн взрывчатых веществ.

Впрочем, процесс может несколько ускориться, если надежды Еврокомиссии на то, что вложение 500 млн евро привлечет дополнительные инвестиции на сумму 1,4 млрд евро, все же сбудутся.

Ранее мы писали о том, что в Politico называли 3 страны, которые выступают против закупки снарядов для ВСУ за счет замороженных активов РФ.