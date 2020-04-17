В Гидрометцентре опровергли информацию о том, что Киев стал самым загрязненным городом мира

Общество
Христина Качоровська0
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида уверяет, что ситуация с загрязнением атмосферы в столице будет улучшаться с 20 апреля.

Смог в Киеве
Смог в Киеве. Фото — strana.ua

Об этом Кульбида поведал в комментарии телеканалу «112 Украина», пишет «НБН«.

Он отметил, что информация о том, что Киев стал городом с самой загрязненным воздухом в мире не соответствует реальности:

«Те сайты, которые сейчас показывают уровень загрязнения воздуха в Киеве и Украине не отвечают реальным показателям. Да, из-за сильного ветра в Киев попало много пыли. А после этого в столицу стали приходить воздушные массы из северо-запада, примерно из Житомирской области, где наблюдаются очаги возгорания».

Подобная ситуация продержится в столице до 20 апреля, отметил Кульбида, а после этого дня всё поменяется: ветер усилится, а его направление изменится. Таким образом смог из Киева исчезнет.

Напомним, ранее в МОЗ дали рекомендации из-за смога в Киеве.


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