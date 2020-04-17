Задымление в Киеве: МОЗ советует не открывать окна и пить много воды

Глава украинского Минздрава Максим Степанов обратился к жителям Киева из-за сильного задымления в городе.

Во время утреннего брифинга министр заявил, что в связи со сложившейся ситуацией, жителям столицы не стоит выходить из дома и открывать окна.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

«Уже несколько дней мы наблюдаем и чувствуем сильный смог в Киеве. Как сообщили в ГСЧС, смог появился из-за поджога сухой травы и мусора. Какой-либо химической или радиоактивной угрозы этот дым не несет. Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы».

Максим Степанов подчеркнул, что из-за задымления люди могут чувствовать себя плохо. В частности, могут беспокоить головная боль, кашель, раздражение глаз и затрудненное дыхание:

«Поэтому мы просим без срочной необходимости не выходить из дома. Это также касается и рекомендации по коронавирусу. А из-за смога не стоит открывать окна, а нужно пить 2-3 литра воды в стуки и проводить влажную уборку. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Напомним, ранее мы сообщали, что Киев стал самым грязным городом в мире.