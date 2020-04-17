Опасно для жизни: Киев стал самым грязным городом в мире

Киев постигли тяжелые времена. Воздух в некоторых районах города достиг опасного уровня загрязнения. Столица Украины по уровню загрязнения воздуха почти в три раза обогнала предыдущего рекордсмена по загрязнению.

Об этом сообщает «Украинская правда», передает «НБН».

Уровень загрязнения воздуха в столице Украины достиг отметки в 380. Для сравнения отметим, что в столице Индии данный показатель составляет 117.

Аномальный скачок загрязнения воздуха связан с серьезными пожарами в Украине и в частности в Чернобыле.

В КГГА уверяют, что несмотря на грязный воздух радиационный фон находится в норме и угрозы от радиации нет. В ведомстве подчеркивают, что причиной задымления являются возгорания в Зоне отчуждения и в Житомирской области.

Специалисты призывают киевлян в это непростое время воздержаться от пребывания на улице, закрывать окна и двери и по возможности использовать системы очистки воздуха и кондиционирования. Кроме того сейчас важно проводить влажную уборку в доме и ставить емкости с водой в домах, чтобы повысить влажность воздуха. Крайне важно увеличить объем потребляемой жидкости до 2-3 литров в день.

Напомним, как сообщалось ранее, России мало Крыма и Донбасса: Жириновский заявил о новых оккупациях.