Специалисты Центра общественного здоровья советуют украинцам в такую погоду ограничить пребывание на улице, в частности с 10:00 до 16:00, когда жара достигает пика, информирует «НБН».

Эксперты рекомендуют чаще принимать прохладный душ и носить легкую одежду из натуральных материалов. Также нужно пить достаточное количество воды, что поможет предотвратить дегидратацию. От сладких напитков и алкоголя в жару лучше отказаться.

В ведомстве уточнили, что людям с заболеваниями сердца относительно дневного потребления жидкости нужно проконсультироваться с врачом. За медицинской помощью необходимо обратиться и тем, у кого в жару возникает слабость, сильная усталость, тревожность, головная боль или головокружение.

Чтобы в условиях отключения электроэнергии не портилась еда, эксперты рекомендуют максимально редко открывать дверцы холодильника и морозильника. Готовые блюда и продукты, которые находились при комнатной температуре более 2-х часов, следует выбросить, так как есть риск отравления. Также не стоит пробовать такую пищу, чтобы понять, является ли она испорченной.

Ранее мы рассказывали, как преодолеть чувство усталости в жару.