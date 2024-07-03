Прежде всего – не забывайте пить достаточное количество жидкости. В жару есть риск появления обезвоживания, так как организм не может вас охладить. Для поддержания гидратации стоит увеличить потребление воды, особенно если вы планируете выходить на улицу, пишет «НБН» со ссылкой на CNET.

Бороться с чувством усталости также поможет умеренное пребывание на солнце. Чтобы уберечь себя от перегрева, лучше находиться в тени или в помещении. Не забывайте использовать солнцезащитные средства, ведь повреждение кожи также может способствовать усталости – организм будет тратить энергию на ее обновление.

Следите, чтобы в рационе были витамины группы В, которые способствуют клеточному метаболизму, играя важную роль в восстановлении энергии. Они содержатся в яйцах, авокадо, брюссельской капусте, листовой зелени и цельнозерновых продуктах.

Повысить уровень энергии в жару, заменить соль и электролиты помогут небольшие и питательные перекусы из фруктов, овощей, орехов и смеси из сухофруктов.

В течение дня проверяйте свое здоровье. Прислушивайтесь к своему телу, если вы почувствовали тошноту или головокружение – выпейте воды, перейдите в прохладное помещение, положите на запястье кубик льда, который поможет охладиться.

Ранее врач-онкодерматолог объяснил, почему людям не нужны «солнечные ванны» и как может навредить загар.