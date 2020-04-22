Степанов жестко раскритиковал реформы Супрун: медицинскую помощь получат не все

Действующий глава Минздрава Максим Степанов публично назвал главные минусы работы своей предшественницы Ульяны Супрун. Стапанов уверен, что далеко не все нововведения себя оправдывают.

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

Главной проблемой Степанов отмечает ситуацию с недофинансированием множества медицинских учреждений.

«Мы наблюдаем значительный дефицит. Заключено 1600 договоров с медучреждениями по стране, а из них 984 больницы имеют дефицит. Сейчас они получают меньше средств, чем раньше. Сравнивая разницу 2020 и 2019 готов можно отметить, что финансирование уменьшилось на суммы от 10% до 50%», — сказал Степанов.

Как пример он выделил Запорожский областной центр экстренной медпомощи. В 2020 году это учреждение получит на 67 млн гривен меньше, хоть там и раньше финансирование не было слишком высоким.

Степанов подчеркивает, что недостаток средств приводит к сокращению сотрудников. Особо это заметно на скорой помощи. В Запорожской области их количество снизится со 154 до 110. Это приведет к тому, что не все люди смогут быстро получать срочную медицинскую помощь. Подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Напомним, как сообщалось ранее, голод библейского масштаба: в ООН выступили с экстренным заявлением.