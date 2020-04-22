Степанов жестко раскритиковал реформы Супрун: медицинскую помощь получат не все

Общество
Родион Власов0
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Действующий глава Минздрава Максим Степанов публично назвал главные минусы работы своей предшественницы Ульяны Супрун. Стапанов уверен, что далеко не все нововведения себя оправдывают.

Максим Степанов
Максим Степанов. Фото — odessamedia.net

Об этом сообщает «Шарий.NET», передает «НБН».

Главной проблемой Степанов отмечает ситуацию с недофинансированием множества медицинских учреждений.

«Мы наблюдаем значительный дефицит. Заключено 1600 договоров с медучреждениями по стране, а из них 984 больницы имеют дефицит. Сейчас они получают меньше средств, чем раньше. Сравнивая разницу 2020 и 2019 готов можно отметить, что финансирование уменьшилось на суммы от 10% до 50%», — сказал Степанов.

Как пример он выделил Запорожский областной центр экстренной медпомощи. В 2020 году это учреждение получит на 67 млн гривен меньше, хоть там и раньше финансирование не было слишком высоким.

Степанов подчеркивает, что недостаток средств приводит к сокращению сотрудников. Особо это заметно на скорой помощи. В Запорожской области их количество снизится со 154 до 110. Это приведет к тому, что не все люди смогут быстро получать срочную медицинскую помощь. Подобная ситуация наблюдается по всей стране.

Напомним, как сообщалось ранее, голод библейского масштаба: в ООН выступили с экстренным заявлением.


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