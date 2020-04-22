Зеленский дал ответ о причинах отсутствия обещанных весенних посадок коррупционеров

Главное Общество
Ник Петров0
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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не смог выполнить свое предвыборное обещание о посадках коррупционеров, так как не имеет полномочий для его реализации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Зеленский не выполнил обещания.
Зеленский не смог объяснить причин невыполнения предвыборных обещаний. Фото: korrespondent.net.

Конкретнее, речь идет о полномочиях влиять на правоохранительные органы. По словам президента, он может только контролировать их работу.

Об этом глава государства рассказал в фильме Год президента Зеленского, который показал телеканал Украина.

«Весна придет сажать будем». Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят «где посадки?». Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить «где результат? Мы обещали людям», другая часть граждан начинает говорить «ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей». Чего они хотят больше, посадок или влияния президента?» — задался вопросом Зеленский.

Также президент заявил, что он не может влиять на правоохранительные органы, «с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а эту не надо трогать». Но должно быть влияние в виде еженедельных отчетов о результатах работы.

«Но еженедельно вызывать и спрашивать о результате — я уверен, что такое влияние должно быть, я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что назначение Саакашвили вице-премьером – приговор Шмыгалю.


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