Зеленский дал ответ о причинах отсутствия обещанных весенних посадок коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не смог выполнить свое предвыборное обещание о посадках коррупционеров, так как не имеет полномочий для его реализации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на korrespondent.net.

Конкретнее, речь идет о полномочиях влиять на правоохранительные органы. По словам президента, он может только контролировать их работу.

Об этом глава государства рассказал в фильме Год президента Зеленского, который показал телеканал Украина.

«Весна придет сажать будем». Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят «где посадки?». Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить «где результат? Мы обещали людям», другая часть граждан начинает говорить «ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей». Чего они хотят больше, посадок или влияния президента?» — задался вопросом Зеленский.

Также президент заявил, что он не может влиять на правоохранительные органы, «с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а эту не надо трогать». Но должно быть влияние в виде еженедельных отчетов о результатах работы.

«Но еженедельно вызывать и спрашивать о результате — я уверен, что такое влияние должно быть, я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди», — заявил он.

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