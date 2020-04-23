Новый скандал в «Слуге народа»: Дубинский набросился с оскорблениями на депутата Тищенко и попал в ловушку

В Верховной раде уже привыкли к скандалам в «Слуге народа». Не заставил себя ждать и очередной новый скандал с Александром Дубинским.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Нардеп «наехал» на своего коллегу Николая Тищенко, обвинив его в угрозах блогеру Лилии Багировой.

Дубинский по привычке пытался раскрутить скандал, оскорблял и пытался унизить своего коллегу Тищенко, однако, как выяснилось, сам оказался в неудобном положении, став жертвой пранка Джокера.

Как оказалось, Николай Тищенко не имеет никакого отношения к угрозам Багировой, и обвинявшему его депутату пришлось написать пост об этом.

«Николай Тищенко стал объектом информатаки. Очевидно связанной с местными выборами в столице. История с угрозами девушке-блогеру, в которую многие поверили, оказалась срежессированной. Я часто критикую коллег, если считаю критику заслуженной. Но в данном случае, вопросов к Николай Тищенко точно нет», — написал Дубинский в соцсети.

А вот извиниться нардеп, видимо, забыл.

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