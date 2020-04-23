Ситуация критическая: главврач киевской больницы сделала тревожное заявление

В Киеве сильно осложнилась ситуация в связи с резким увеличением больных коронавирусом. В Александровской больнице столицы уже е хватает мест в инфекционных отделениях.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Информацией об этом поделилась главный врач больницы Людмила Антоненко.

Она отметила, что по состоянию на среду в инфекционных отделениях больницы находилось 76 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирус. В больнице из-за недостатка мест уже готовят резервные койки для новых заболевших.

«По состоянию на 22 апреля в инфекционных отделениях находится 88 пациентов, из них – 76 с подтвержденным коронавирусом, 80 – с пневмонией, 6 – в реанимации, все на кислородной поддержке, на ИВЛ нет», – написала Антоненко.

По словам главврача, в Киеве зафиксированы случаи локальных вспышек заболевания в Киево-Печерской лавре, Почаевской лавре, а также в общежитии города Вишневого.

Антоненко подчеркнула, что впечатление об ослаблении эпидемии обманчиво, и угроза продолжает сохраняться.

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