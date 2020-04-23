Уткин вновь достал Соловьева: тот в ярости не знал, что ответить

Бывший спортивный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин в очередной раз напомнил телеведущему Владимиру Соловьеву о себе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Уткин сделал видеообращение на YouTube, в котором рассказал, что решил не «гавкаться на базаре» с Соловьевым.

«Вова, ты не с тем связался. Все за меня, даже президент», — говорится в подписи к видео на YouTube.

Как сказал бывший комментатор, Соловьев в принципе ничего не стоит, но ему есть что терять.

«Ведь это ты ноль без палочки. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поёшь у себя в студии», — заявил блогер.

Кроме того, Уткин задал вопрос оппоненту, давно ли он выходил из студии на улицу, или спрашивал в магазине, «сколько стоит пачка масла».

«Конечно, ты этого не знаешь. Потому что, в каком бы ты городе ни находился, включая Комо, русский человек, который тебя встретит, обязательно пошлёт тебя», — заключил блогер.

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