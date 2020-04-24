Нет никакого ополчения, здесь российская армия — боевик «ДНР» Александр Жучковский признал, что Россия посылает на Донбасс своих военных

Об откровенном признании оккупанта поведал украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на видеообращение Казанского.

Известный журналист в который раз развеял слухи о том, что в лавах боевиков в ОРДЛО воюют исключительно жители Донбасса. На сей раз раскрыть преступления России помог один из террористов «ДНР» Александр Жучковский — гражданин РФ, который на Донбассе воюет с 2014 года.

Как отметил Казанский, Жучковский — это довольно публичная персона. И сегодня, на своей странице в «Вконтакте» он написал признание, что никакого «народного ополчения» на Донбассе не существует:

«Так не хочется расставаться с романтическим словом «ополчение»… Но пришла пора это сделать. Уже идет 7-й год войны на Донбассе и могу сказать, что так называемого «народного ополчения» здесь уже давно нет. Здесь появилась армия… Плохо организованная, но армия. А если точнее, то часть российской армии», — написал Жучковский.

По словам Казанского, люди, которые отслеживают ситуацию на Донбассе, прекрасно знают, кто такой Александр Жучковский. Всё потому, что он часто появляется в СМИ, раздавая различные интервью. Более того, не так давно Жучковский выпустил свою книгу под названием «85 дней Славянска»:

«В книге он описывает, как воевал в Славянске. Кстати, в этой книге он также упоминает об участии России в войне на Донбассе».

Журналист добавил, что Жучковский — это вполне реальный боевик, принимавший участие во всех военных действиях на Донбассе. Воюет он там уже 6 лет и считается довольно знаменитым «новоросом»:

«Я имею в виду, что он легко общается с так называемым «руководством республик». К примеру, тот же Игорь Стрелков, который также принимал участие в боях в Славянске. Даниил Безсонов — «спикер народной милиции ДНР». С последним Жучковский познакомился ещё в 2014 году, в том же Славянске и они до сих пор дружат».

Есть в архиве Жучковского и фото с боевиком «Бородаем» — одним из основателей «ДНР», и с Егором Просвирниным — главным редактором пропагандистких сайтов «Спутник» и «Погром».

Напомним, ранее мы писали, что Казанский показал реальное отношение боевиков к Украине.