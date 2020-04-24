Обострение обстановки на Донбассе: оккупанты готовятся применить тяжелую артиллерию

Бывший военный разведчик, а ныне представитель фонда «Повернись живым» Андрей Рымарук рассказал о возможном обострении ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По его словам, обострение может начаться в ближайшее время, причем российские оккупационные войска готовы к применению тяжелой артиллерии в том числе самоходной.

Как считает военный эксперт, для возможного обострения есть две причины. Первая причина – это улучшение погодных условий. Вторая – традиционное обострение перед очередной встречей в нормандском формате.

«Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать», — пояснил Рымарук логику оккупантов.

Также он напомнил, что перед каждым заседанием Трехсторонней группы в Минске или нормандского формата всегда происходит достаточно сильное обострение на Востоке.

«Все у нас только впереди», – предупредил он.

Следует напомнить, что бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин также не исключает вероятность того, может в ближайшее время пойти в наступление.

Ранее сообщалось о том, что для Путина наступили тяжелые времена.