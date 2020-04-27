40 дней нет ротации, а каждый день идет война лютая: член НВФ о кадровом кризисе в ЛНР

На временно оккупированной территории так называемой «ЛНР» члены незаконных вооруженных формирований жалуются на отсутствие ротации.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Публикация о жизни членов НВФ в условиях пандемии была размещена на странице пропагандистской группы ВКонтакте «Свердловск — ты должен это знать».

По словам автора публикации, который по известным причинам не назвал своего имени, на их позициях уже более месяца не проводят ротацию, объясняя это угрозой распространения коронавируса.

«Я воюю в районе Славяносербска, из-за короны уже 40 дней без ротации, и замены нам нету по разным причинам. Говорят, не кем менять, мы ж не проверим! Ребята не выдерживают без смены, бегут. у нас трое уже убежали. Между собой уже грызня пошла, все друг другу надоели, так при этом при всем, в нас еще и стреляют, прикиньте да?», — пишет автор.

Также автор написал, о том, что в рядах НВФ катастрофическая нехватка кадров.

«Сейчас уже один молодняк набрали, пацаны по 20 лет они службу несут и воюют, старых кадров уже нету. С 10 марта с нашего подразделения ушло 14 человек, было 20, а сейчас нас 6. У всех уже мотивация уходит, среди нас уже никто не попрется в Донецк там или в Ясиноватую, я из Алчевска и защищаю Алчевск, он у меня за спиной мой город, а этот интернационализм уже задолбал», — сообщил он.

По словам члена НВФ, никто из так называемых властей не обращает внимания условия, в которых находятся бойцы на позициях, назревает конфликт.

Ранее сообщалось о том, что в войне на Донбассе виновны русскоязычные украинцы.