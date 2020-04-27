Война на Донбассе: боевики ОРДЛО 11 раз нарушили режим тишины

Пророссийские террористы продолжают игнорировать все возможные договоренности и активно ведут обстрелы украинских позиций на фронте на Донбассе.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на утреннею сводку от пресс-центра ООС.

Так, в течение прошедшего дня, 26 апреля, оккупанты 11 раз открывали огонь по украинским военным. Как и обычно, игнорируя Минские договоренности, противник стрелял из артиллерийских систем, минометов, гранатометов, вооружения БМП, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вражеские обстрелы были зафиксированы возле Лебединского (два раза), Широкиного (два раза), Богдановки (два раза), Новотроицкого, Старогнатовки, Хутора Свободного, Новотошкивского и Крымского.

К счастью, после активных обстрелов врага украинская армия не понесла потерь.

Все провокации противника не остались без ответного огня со стороны ВСУ. Потери противника сейчас уточняются.

Случаев заражения коронавирусом среди бойцов ООС на Донбассе не зафиксировано.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 23 апреля.