Минздрав Украины заявил о пике коронавируса: украинцев предупредили об особой осторожности

Министр здравоохранения Максим Степанов, что в ближайшее время в Украина может достичь пика эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Дабы избежать резкого увеличения числа зараженных, глава Минздрава обратился к украинцам с убедительными рекомендациями не уменьшать противоэпидемиологических ограничений. В этом случае резкого всплеска заболеваний можно избежать.

По его словам, в случае пиковой ситуации медицинская система может не выдержать нагрузки и оказать надлежащую помощь всем нуждающимся. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.

«Если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, то я уверен, что пик маловероятен», — считает министр.

Степанов заверил, что государство прилагает все усилия для борьбы с эпидемией и делает все для того, чтобы избежать вспышки.

«Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пика», — подчеркнул министр.

Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 401 случай заболевания.

Ранее сообщалось о том, что в войне на Донбассе виновны русскоязычные украинцы.