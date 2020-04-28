Минздрав Украины заявил о пике коронавируса: украинцев предупредили об особой осторожности
Министр здравоохранения Максим Степанов, что в ближайшее время в Украина может достичь пика эпидемии коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.
Дабы избежать резкого увеличения числа зараженных, глава Минздрава обратился к украинцам с убедительными рекомендациями не уменьшать противоэпидемиологических ограничений. В этом случае резкого всплеска заболеваний можно избежать.
По его словам, в случае пиковой ситуации медицинская система может не выдержать нагрузки и оказать надлежащую помощь всем нуждающимся. Поэтому нужно продолжать соблюдать меры предосторожности.
«Если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, то я уверен, что пик маловероятен», — считает министр.
Степанов заверил, что государство прилагает все усилия для борьбы с эпидемией и делает все для того, чтобы избежать вспышки.
«Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пика», — подчеркнул министр.
Напомним, по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировано 9410 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 401 случай заболевания.
Ранее сообщалось о том, что в войне на Донбассе виновны русскоязычные украинцы.