Нардеп Гончаренко создал петицию с требованием возобновить работу метро в Киеве

Петиция от народного избранника зарегистрирована на сайте Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram Алексея Гончаренко.

Нардеп сообщил, что требует, дабы правительство немедленно возобновила работу столичного метрополитена:

«Из-за перебоев с транспортом медикам приходится пешком по 5 км идти на работу! Это просто издевательство! Это также издевательство над всеми украинцами, которые продолжают работать в период карантина. Это люди, которые обеспечивают украинцев продуктами, лекарствами и вещами первой необходимости».

Гончаренко добавил, что во многих странах Европы, где ситуация с коронавирусом гораздо серьезнее, метро продолжает работать:

«Швеция, Британия, Испания доказывают, что для борьбы с COVID-19 не обязательно идти на такие крайние меры. Давайте вместе докажем Шмыгалю и его министрам, что он лишь причинили неудобства для миллионов людей».

Напомним, ранее мы писали, что метро в Киеве могут открыть после майских праздников.