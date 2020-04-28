Обратился к нам за помощью – представители НВФ заявили о переходе на сторону «ДНР» украинского военного

Так называемая «народная милиция ДНР» сообщила о том, что украинский военный перешел на сторону незаконной «республики». По информации представителей НВФ, бойца зовут Анатолий.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на подконтрольные оккупантам СМИ, передает НБН.

В «народной милиции» так называемой «ДНР» сообщили, что украинский военный по имени Анатолий покинул расположение одной из воинских частей и перешел на сторону оккупантов.

Сами представители НВФ об этом рассказали так:

«Очередной военнослужащий ВСУ обратился к нам за помощью. Была проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К.. Теперь его жизни ничего не угрожает. В настоящее время с ним проводится комплекс карантинных мероприятий».

Кроме того, боевики сообщили о том, что сбежавший Анатолий якобы заявил, что «его примеру в ближайшее время последуют еще несколько военных ВСУ».

Стоить отметить, что нет официального подтверждения этой информации от штаба ООС. Вполне вероятно, что это очередная информационная атака со стороны оккупантов.

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