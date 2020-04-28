Отправлять украинцев на заработки за границу нелогично — Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины отметил, что действительно несколько зарубежных стран нуждаются в украинских заробитчанах и просят отправить их на сезонные работы. Но в украинском правительстве не поддерживают такой сценарий.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

О своей позиции на счет ситуации с заробитчанами Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга:

«Да, это правда. К нам обращаются из других стран по поводу заробитчан. Но мы, в первую очередь, думаем о здоровье и жизни наших граждан. Из-за пандемии коронавируса любое путешествие за границу — это большая вероятность подхватить заболевание. Особенно если путешествовать самолетом».

Чиновник добавил, что сейчас наоборот Кабмин прилагает все усилия, чтобы вернуть украинцев из-за границы домой, а не отправлять людей из страны:

«При таком сценарии будет нелогично отправлять людей за границу. То есть, мы одних людей забираем, а других отправляем… Тем более, если речь идет о странах, где также свирепствует коронавирус».

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин запретил украинцам ехать на заработки за границу.