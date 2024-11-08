Бывший руководитель внешнеполитического ведомства в интервью «24 каналу» подчеркнул, что Украина не намерена восстанавливать свой ядерный потенциал, информирует издание «НБН».

Дипломат напомнил слова главы государства на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года. Президент говорил о том, что государства Будапештского меморандума бросили нашу страну: они забрали у Киева ядерное оружие, пообещав гарантировать безопасность Украине, однако в итоге она оказалась и без того, и без другого на пороге войны.

По словам экс-министра, россияне подхватили заявление Зеленского и начали говорить, что он якобы пригрозил созданием ядерной бомбы. Это вызвало обеспокоенность у партнеров.

Кулеба отметил, что союзникам Украины нужно меньше волноваться о том, что она может сделать и думать о защите нашей страны и европейских государств от агрессии РФ.

Бывший глава МИД убежден, что отказ Киева от ядерного оружия был трагической ошибкой, однако его восстановление не поможет завершить войну, кроме того, создаст много проблем.

Как сообщалось, турецкий лидер Реджеп Эрдоган рассказал, как администрация Трампа может помочь завершить войну РФ против Украины.