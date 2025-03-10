Экс-глава украинского внешнеполитического ведомства в подкасте Сергея Стерненко «Нарозкрут» предположил, что может заставить президента США отвернуться от российского лидера, информирует издание «НБН».

По его мнению, отношение Трампа к Путину может измениться, если диктатор будет ему мешать, станет препятствием на пути к его триумфу. Кулеба отметил, что глава Кремля это понимает, поэтому играет для того, чтобы «подслащивать» жизнь американского президента.

При этом дипломат убежден, что если такой момент наступит, конфликт между Вашингтоном и Москвой будет тактическим, поскольку администрация Трампа и АП РФ «находятся в одной парадигме».

Бывший руководитель МИД отметил, что политика главы Белого дома по нашей стране – не временное явление, оно не исчезнет через четыре года. Украина рассчитывала, что республиканец будет вести себя как в свою первую каденцию, однако ожидания не оправдались.

Было сложно предположить, что глава Белого дома развернется в сторону РФ. Если во времена своего первого президентства Трамп действовал как бизнесмен. Сейчас он считает себя мессией и хочет, как и кремлевский диктатор, перекроить мировой порядок на свой манер.

Ранее бывший министр иностранных дел объяснил, почему президент США спешит достичь мирного соглашения между Украиной и РФ.