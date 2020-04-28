Реакция на качество медицины в Украине: результат опроса поразил власть
Социологические опросы установили крайнее недовольство населения Украины современной медициной. Народ считает, что два года назад медицина была значительно эффективнее.
Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».
49% граждан Украины крайне недовольны качеством отечественной медицины. Они считают, что за последние два года нанесен серьезный урон по качеству медицинских услуг, которые оказывают государственные больницы. Лишь 12% граждан увидели хоть какие-то улучшения.
Стоит отметить, что динамика ухудшения медицинских услуг продолжает набирать обороты. В прошлом году лишь 37% выражали недовольство относительно направления развития медицины и эффективности работы больниц. Наибольшее недовольство выражают жители Востока и Юга страны, люди с низкими доходами, старики и женщины.
Количество людей, которые дают положительные оценки тоже уменьшилось. Отмечается, что данные опроса собирались 24-25 апреля. Все опрашиваемые это лица старше 18 лет из различных регионов Украины, кроме временно оккупированных.
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