Война на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских военных

Важное Общество
Христина Качоровська0

В течение прошедшего дня пророссийские боевики девять раз нарушали установленный режим тишины.

Война на Донбассе
Война на Донбассе. Фото — dw.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на утреннею сводку пресс-центра ООС.

Согласно данным, в понедельник, 27 апреля, боевики ОРДЛО 9 раз вели стрельбу по украинским военным на Донбассе.

Для обстрелов враг использовал запрещенное «минском» оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное стрелковое оружие.

Стрельба была открыта возле Марьинки, Опытного, Новосёловки Второй, Катериновки, Крымского (два раза), Пивденного, Попасной, Травневого.

Впоследствии активных обстрелов противника ранение получили двое военных ВСУ.

В ООС отметили, что на все провокации оккупантов им пришлось давать адекватный огневой ответ, благодаря которому удалось уничтожить двух террористов и ещё троих — ранить.

Среди военных ООС на Донбассе не зафиксировано заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 26 апреля.


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