Война на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских военных
В течение прошедшего дня пророссийские боевики девять раз нарушали установленный режим тишины.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на утреннею сводку пресс-центра ООС.
Согласно данным, в понедельник, 27 апреля, боевики ОРДЛО 9 раз вели стрельбу по украинским военным на Донбассе.
Для обстрелов враг использовал запрещенное «минском» оружие, а именно минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и иное стрелковое оружие.
Стрельба была открыта возле Марьинки, Опытного, Новосёловки Второй, Катериновки, Крымского (два раза), Пивденного, Попасной, Травневого.
Впоследствии активных обстрелов противника ранение получили двое военных ВСУ.
В ООС отметили, что на все провокации оккупантов им пришлось давать адекватный огневой ответ, благодаря которому удалось уничтожить двух террористов и ещё троих — ранить.
Среди военных ООС на Донбассе не зафиксировано заболевших коронавирусом.
Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 26 апреля.