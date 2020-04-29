Дистанционное обучение: в «ЛНР» рассказали, когда закончится учебный год у детей

В так называемой, «ЛНР» школьники на данный момент учатся дистанционно. Обучение школьников будет завершено в мае. По словам «министра образования» «ЛНР» Сергея Цемкало, «власти республики» приняли решение завершить учебный процесс в несколько этапов.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на портал DonPress.

«Министр образования» так называемой «ЛНР» заявил, что дистанционное обучение школьников в «республике» будет завершаться в несколько этапов. Первыми на каникулы уйдут ученики младших классов. По словам «министра», обучения у детей младших классов закончиться с 1 мая. А вот с 15 мая на каникулы уйдут ученики 5-8 классов.

Что касается учеников старших классов, то для них учебный год закончиться 25 мая.

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